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У Кабміні оцінили
собівартість українського газу

У Кабміні оцінили собівартість українського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:55

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:
  summacut написав:А у кого они хотят купить газа по 350, если на споте оно 1000+? Неужели хватит ума заключить прямой контракт?

$ 1000 це бульбашка яка лусне через півроку рік і ціна буде $200-300 як раніше

Русскіє зараз змушують європейців заключати довгострокові договори по значно вищим цінам.

Та да, с ума сойти, нагибают 8)
Давеча, вон Венгрию "заставили", целых 10 лет аж по 230 евро, с учетом всех доставок, покупать.
Конечно, это как его... :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:03

  EKO написав:Та да, с ума сойти, нагибают 8)
Давеча, вон Венгрию "заставили", целых 10 лет аж по 230 евро, с учетом всех доставок, покупать.

Контракт чисто политический, для устранения Украины как транзитера, могли пойти и на уступки.
Цена газа по новому контракту не озвучивалась.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:13

  Джон написав:
  summacut написав:если на споте оно 1000+? Неужели хватит ума заключить прямой контракт?
надеюсь что ума не хватит.. заключить долгосрочный контракт по 1000+ это верх кретинизма.

А нашим хитросделанным и не надо заключать ничего.
Чем выше там цены, тем больше они себе кладут в карман.
Себестоимость своего газа, согласно отчетам, 1,6 грн. Это уже с налогами. Сомневаюсь, :roll: что в этой стоимости много заложено на развитие, максимум 10-15%, но тем не менее. Наш газ закупается у укргаздобычи по 70-80 дол. Это 15 миллиардов кубов. Еще 5 добывают частники. Тот газ дороже, но тоже максимум 100 дол. Итого, имеется на рынке газа по 2500-3000 грн 20 миллиардов кубов. Все потребление, без учета закупки 2 миллиардов кубов технического газа для транзита (кстати, откуда его покупают, если варианта кроме как "из рф", нету?) - 27 миллиардов.
То есть, не хватает 5 ярдов кубов по году.
Это 20%. Даже если бы этот недостающий газ весной-летом закупался по 300-400 долларов, то в миксе бы получили себестоимость всего объема 9-10. Максимум.
А с учетом того, что импортный газ использовался промпотребителями по такой цене и так, то населению продавая сейчас по 7-8 гривень, можно еще и неплохо зарабатывать.
EKO
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  #<12
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