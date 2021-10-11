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У Кабміні оцінили
собівартість українського газу

У Кабміні оцінили собівартість українського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:55

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:
  summacut написав:А у кого они хотят купить газа по 350, если на споте оно 1000+? Неужели хватит ума заключить прямой контракт?

$ 1000 це бульбашка яка лусне через півроку рік і ціна буде $200-300 як раніше

Русскіє зараз змушують європейців заключати довгострокові договори по значно вищим цінам.

Та да, с ума сойти, нагибают 8)
Давеча, вон Венгрию "заставили", целых 10 лет аж по 230 евро, с учетом всех доставок, покупать.
Конечно, это как его... :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:03

  EKO написав:Та да, с ума сойти, нагибают 8)
Давеча, вон Венгрию "заставили", целых 10 лет аж по 230 евро, с учетом всех доставок, покупать.

Контракт чисто политический, для устранения Украины как транзитера, могли пойти и на уступки.
Цена газа по новому контракту не озвучивалась.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:13

  Джон написав:
  summacut написав:если на споте оно 1000+? Неужели хватит ума заключить прямой контракт?
надеюсь что ума не хватит.. заключить долгосрочный контракт по 1000+ это верх кретинизма.

А нашим хитросделанным и не надо заключать ничего.
Чем выше там цены, тем больше они себе кладут в карман.
Себестоимость своего газа, согласно отчетам, 1,6 грн. Это уже с налогами. Сомневаюсь, :roll: что в этой стоимости много заложено на развитие, максимум 10-15%, но тем не менее. Наш газ закупается у укргаздобычи по 70-80 дол. Это 15 миллиардов кубов. Еще 5 добывают частники. Тот газ дороже, но тоже максимум 100 дол. Итого, имеется на рынке газа по 2500-3000 грн 20 миллиардов кубов. Все потребление, без учета закупки 2 миллиардов кубов технического газа для транзита (кстати, откуда его покупают, если варианта кроме как "из рф", нету?) - 27 миллиардов.
То есть, не хватает 5 ярдов кубов по году.
Это 20%. Даже если бы этот недостающий газ весной-летом закупался по 300-400 долларов, то в миксе бы получили себестоимость всего объема 9-10. Максимум.
А с учетом того, что импортный газ использовался промпотребителями по такой цене и так, то населению продавая сейчас по 7-8 гривень, можно еще и неплохо зарабатывать.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:56

Re: У Кабміні оцінили собівартість українського газу

  EKO написав:То есть, не хватает 5 ярдов кубов по году.

На сьогодні в Данії працює більше 10 тис. фермерських котлів на соломі (0,1-1,0 МВт) та близько 55 котельних в системі централізованого теплопостачання (0,5-12 МВт). Крім того, 8 ТЕЦ (2-28 МВте) й 4 електростанції разом із соломою використовують деревну тріску, ТПВ або викопні палива (вугілля, природний газ).
Таким чином, приблизно три тонни соломи замінюють 1000 кубів газу. Нині фермери роблять циліндричні тюки по 500 кілограмів. Беремо шість тюків і отримуємо еквівалент 1000 кубометрів газу. Україна щорічно виробляє 130–150 млн тонн соломи.

А навіщо купувати дорогий газ взагалі якщо можна як багата Данія використовувати солому?
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