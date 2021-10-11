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У Кабміні оцінили
собівартість українського газу

У Кабміні оцінили собівартість українського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:41

  summacut написав:
  Ukrainian написав:Чому ж він весною 2020 коли газ був $80 не пропонував?


А кто-то спрашивал? Да и предлагают не по текущей цене спота, а, видимо, по некой средней за прошедший период с поправкой на прогноз.

По хорошому Україні потрібно зав’язувати з імпортним газом, в України немає ресурсів його купувати. І потрібно як данці поступово переводити котельні на місцеве паливо.
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