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У Кабміні оцінили
собівартість українського газу

У Кабміні оцінили собівартість українського газу
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:41

  summacut написав:
  Ukrainian написав:Чому ж він весною 2020 коли газ був $80 не пропонував?


А кто-то спрашивал? Да и предлагают не по текущей цене спота, а, видимо, по некой средней за прошедший период с поправкой на прогноз.

По хорошому Україні потрібно зав’язувати з імпортним газом, в України немає ресурсів його купувати. І потрібно як данці поступово переводити котельні на місцеве паливо.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:17

  Ukrainian написав:
  summacut написав:
  Ukrainian написав:Чому ж він весною 2020 коли газ був $80 не пропонував?


А кто-то спрашивал? Да и предлагают не по текущей цене спота, а, видимо, по некой средней за прошедший период с поправкой на прогноз.

По хорошому Україні потрібно зав’язувати з імпортним газом, в України немає ресурсів його купувати. І потрібно як данці поступово переводити котельні на місцеве паливо.


Нужно. Только я слабо себе представляю ТЭЦ в милионнике на соломе.
Оценочная стоимость достройки 2-х блоков ВВЭР-1000 на Ровенской АЭС составляет 3,5 млрд. долларов (при том, что постройка одного блока с нуля около 5). И это, в отличие от зеленки, угля, торфа и соломы, и даже газа, стабильная и экологически чистая генерация на десятки лет вперед. Но вот незадача, достроить могут чехи (читай ОМЗ), чего заокеанский обком никак не может допустить.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:47

Re: У Кабміні оцінили собівартість українського газу

  summacut написав:Но вот незадача, достроить могут чехи (читай ОМЗ), чего заокеанский обком никак не может допустить.

Меморандум між НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Westinghouse передбачає добудову енергоблоків на вже існуючих атомних електростанціях.
Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У підписаному меморандумі мова йде про побудову блоку на Хмельницькій АЕС як пілотного проєкту, і потім про побудову ще 4 блоків на існуючих станціях", - сказав Галущенко.

За його словами, планується добудувати два блоки на Запорізькій АЕС та по одному блоку на Рівненській та Южно-Українській АЕС.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:00

  Ukrainian написав:Меморандум між НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Westinghouse передбачає добудову енергоблоків на вже існуючих атомних електростанціях.


А сколько хотя, бы примерно, будет стоить достройка достройка силами Westinghouse двух блоков на ХАЭС? Ибо чехи/русские свои хотелки озвучивали в 2018 году как 72 млрд. грн. или 2,7 млрд. долларов за оба, включая первую загрузку.
Я нашел информацию, что общая стоимость проекта (5 блоков, один пилотный +4 за ним) составляет 30 млрд. долларов, или 6 млрд. за блок. Что, какбэ, дохуа, учитывая ценник достройкии чехами.
summacut
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