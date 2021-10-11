По хорошому Україні потрібно зав’язувати з імпортним газом, в України немає ресурсів його купувати. І потрібно як данці поступово переводити котельні на місцеве паливо.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 17:41
По хорошому Україні потрібно зав’язувати з імпортним газом, в України немає ресурсів його купувати. І потрібно як данці поступово переводити котельні на місцеве паливо.
Додано: Вів 12 жов, 2021 18:17
Нужно. Только я слабо себе представляю ТЭЦ в милионнике на соломе.
Оценочная стоимость достройки 2-х блоков ВВЭР-1000 на Ровенской АЭС составляет 3,5 млрд. долларов (при том, что постройка одного блока с нуля около 5). И это, в отличие от зеленки, угля, торфа и соломы, и даже газа, стабильная и экологически чистая генерация на десятки лет вперед. Но вот незадача, достроить могут чехи (читай ОМЗ), чего заокеанский обком никак не может допустить.
Додано: Вів 12 жов, 2021 18:47
Re: У Кабміні оцінили собівартість українського газу
Меморандум між НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Westinghouse передбачає добудову енергоблоків на вже існуючих атомних електростанціях.
Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У підписаному меморандумі мова йде про побудову блоку на Хмельницькій АЕС як пілотного проєкту, і потім про побудову ще 4 блоків на існуючих станціях", - сказав Галущенко.
За його словами, планується добудувати два блоки на Запорізькій АЕС та по одному блоку на Рівненській та Южно-Українській АЕС.
Додано: Вів 12 жов, 2021 19:00
А сколько хотя, бы примерно, будет стоить достройка силами Westinghouse двух блоков на ХАЭС? Ибо чехи/русские свои хотелки озвучивали в 2018 году как 72 млрд. грн. или 2,7 млрд. долларов за оба, включая первую загрузку.
Я нашел информацию, что общая стоимость проекта (5 блоков, один пилотный +4 за ним) составляет 30 млрд. долларов, или 6 млрд. за блок. Что, какбэ, дохуа, учитывая ценник достройкии чехами.
Додано: Вів 12 жов, 2021 20:05
Re: У Кабміні оцінили собівартість українського газу
Десь можна і замінити
Например, по расчетам компании КМЗп, мини-ТЭС на соломе на 6 МВт будет приносить ее владельцу € 5,9 млн. дохода ежегодно. Продолжительность строительства подобного объекта составит 2 года, а срок эксплуатации - 40 Для станции с составом соломы, в котором будет формироваться 30-дневный запас, понадобится 4 га земли. Расход соломы - 150 т в сутки.
в Хмельницкой открыли мощную ТЭС, которая будет работать в том числе и на соломе. Ее мощность составляет 45 МВт тепловой и 4 МВт электроэнергии. Строительство станции заняло три года, а окупить ее планируют за 5.
ТЕС в містах по 500 мвт
Додано: Вів 12 жов, 2021 20:11
summacut
В білорусів рашики будують два блоки
Основной партнёр Беларуси в проекте по строительству АЭС — российская компания «Атомстройэкспорт»; Россия предоставила Беларуси и кредит на строительство, на сумму 10 млрд долл., сроком на 25 лет.
Общая стоимость строительства оценивается приблизительно в 9 млрд долларов
Пропонуєш злізти з газової голки Кремля і сісти на атомну?
А потім жити з їх постійним шантажами. Уже проходили.
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