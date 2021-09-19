В Україні монету в 1 гривню 1992 року випуску продали за 47 тис. грн. На аукціоні змагалися десятки покупців. Єдина особливість гривні – її рік випуску.
Дивися повний текст Одногривневу монету продали за 47 тис. грн (фото).
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Додано: Пон 11 жов, 2021 11:47
Одногривневу монету продали за 47 тис. грн (фото)
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Дивися повний текст Одногривневу монету продали за 47 тис. грн (фото).
Додано: Пон 11 жов, 2021 11:47
Де ж ви раніше були) На минулому тижні тільки висипав залишки схожих монет на касі).
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