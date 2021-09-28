За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5–1,0%.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 13:33
Чого чекати від курсу цього тижня?
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Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
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