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При МВС з'явився Офіс із захисту
бізнесу: чим він буде...

При МВС з'явився Офіс із захисту бізнесу: чим він буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:56

При МВС з'явився Офіс із захисту бізнесу: чим він буде...

Пропонуємо до обговорення:
При Міністерстві внутрішніх справ з'явився Офіс із захисту бізнесу.

Дивися повний текст При МВС з'явився Офіс із захисту бізнесу: чим він буде займатися.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:56

чем он будет заниматься - крышевать
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