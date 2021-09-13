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Ексвласнику Дельта Банку
повідомили про підозру в...

Ексвласнику Дельта Банку повідомили про підозру в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:17

Ексвласнику Дельта Банку повідомили про підозру в...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці повідомили про підозру одному з колишніх власників Дельта Банку – у минулому голови наглядової ради фінустанови за розтрату коштів та майна банку на понад 1 млрд грн.

Дивися повний текст Ексвласнику Дельта Банку повідомили про підозру в розтраті 1 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:17

Ну хоч комусь
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