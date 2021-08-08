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10 європейських країн запропонували вихід з енергокризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 жов, 2021 17:13
Пропонуємо до обговорення:
Французький міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мера і міністр-делегат з питань промисловості при тому ж відомстві Аньєс Панье-Рюнаше розповіли про спільну заяву десяти країн Євросоюзу.
Дивися повний текст 10 європейських країн запропонували вихід з енергокризи
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:13
Екологія справа не з дешевих, і прерогатива здебільшого багатих країн
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:41
Німцям потрібно провести референдум та відновити роботу усіх АЄС і не буде ніякої кризи
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:53
Вот он дикий оскал капитализма ,то верещали что атомная энергетика это зло и нужно от неё избавляться,но как только залезли к ним в карман и вытащили денег больше чем обычно атомная энергетика оказалось не такой и плохой,жаль что только наш Энергоатом банкротят не понятно ради кого...
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:56
livs375 написав:
то верещали что атомная энергетика это зло
Хто верещав? В ФРГ АЄС закрили через про російське лобі з вигодою для Газпрому
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:31
Невже прозріли?
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:41
0mage0 написав:
Невже прозріли?
Німці ? Ні не прозріли
Там потужне лобі рашки
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