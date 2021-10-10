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З 11 жовтня Франція посилила
правила в'їзду для українців

З 11 жовтня Франція посилила правила в'їзду для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:19

З 11 жовтня Франція посилила правила в'їзду для українців

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Дивися повний текст З 11 жовтня Франція посилила правила в'їзду для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:19

Когда вы видите тушку в транспорте, супермаркете и др. обшественных местах вы должны понимать из за него ЛИЧНО возникают проблемы с вьездом в третьи страны, растет количество заболевших, вводят локдаун.. потом когда эту тушку выгонят с работы и отправят при локдауне в отпуск за свой счет она тупо не поймет даже что нагадила сама себе...
Джон
 
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