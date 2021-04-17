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Telegram почав тестувати
рекламні публікації

Telegram почав тестувати рекламні публікації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:38

Telegram почав тестувати рекламні публікації

Пропонуємо до обговорення:
Мессенджер Telegram почав активно тестувати спонсоровані повідомлення.

Дивися повний текст Telegram почав тестувати рекламні публікації.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:38

знаємо ми такі публікації: "Хватіт пісать мнє в лічку! Тєлєграм дєйствітєльно раздайот прізи. Пєрєходітє по ссилкє прям срочно!" )))
Tamagoch
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Модератори: Ірина_, Модератор

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