Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на...
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0mage0 написав:Знайшов таку картинку. Тепер вже не настільки поганий вигляд все це має. Хоча тоді була інша ситуація із транзитом та цінами на газ...
Просто на фоні рекордних запасів минулого року складається ілюзія можливих проблем, а насправді ніякої зради немає, проходили зиму і з набагато меншими запасами.
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Ситуація цього року суттєво відрізняється від ситуації минулих років. Стан речей у газовому ринку не визначається лише об'ємом накопичень у сховищах. Так само як курс долара не визначає стан речей у економіці.
Цього року сховища у Європі напівпорожні, а мишебраття планують відключення транзиту. Враховуючи що взимку зі сховищ підіймали 50-10 млн.куб. щоденно, я б не рекомендував слідувати партійному гаслу зекоманди (POHUI (c) Лисий з Кварталу)
akido написав:Ситуація цього року суттєво відрізняється від ситуації минулих років. Стан речей у газовому ринку не визначається лише об'ємом накопичень у сховищах. Так само як курс долара не визначає стан речей у економіці.
Цього року сховища у Європі напівпорожні, а мишебраття планують відключення транзиту. Враховуючи що взимку зі сховищ підіймали 50-10 млн.куб. щоденно, я б не рекомендував слідувати партійному гаслу зекоманди (POHUI (c) Лисий з Кварталу)
Росія не може в цьому році припинити поставки через українську ГТС, менше вірте пропаганді.
akido написав:Ситуація цього року суттєво відрізняється від ситуації минулих років. Стан речей у газовому ринку не визначається лише об'ємом накопичень у сховищах. Так само як курс долара не визначає стан речей у економіці.
Цього року сховища у Європі напівпорожні, а мишебраття планують відключення транзиту. Враховуючи що взимку зі сховищ підіймали 50-10 млн.куб. щоденно, я б не рекомендував слідувати партійному гаслу зекоманди (POHUI (c) Лисий з Кварталу)
Росія не може в цьому році припинити поставки через українську ГТС, менше вірте пропаганді.
Не знаю деталей контракту, можливо може платити за транзит, але не постачати при цьому газ. Ну і в будь-якому разі може припинити прокачування "з технічних причин" (влаштує "поломку" у себе на газогоні).
unicdima написав:
0mage0 написав:Знайшов таку картинку. Тепер вже не настільки поганий вигляд все це має. Хоча тоді була інша ситуація із транзитом та цінами на газ...
Просто на фоні рекордних запасів минулого року складається ілюзія можливих проблем, а насправді ніякої зради немає, проходили зиму і з набагато меншими запасами.
Ну ви пропустили про ціни на газ Також, як вже зазначили, ситуація із європейськими сховищами хрінова. Я так розумію, раніше там було більше газу.