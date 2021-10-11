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Україна збільшила запаси газу
в підземних сховищах на...

Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:47

Смешно с 23%. Если бы хоть 24млрд. было в хранилищах - было бы спокойней.
Интересно как они их собираются наполнять их после зимы ?!
anton_gms
 
Повідомлень: 917
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Модератори: Ірина_, Модератор

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