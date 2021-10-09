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В МВС розповіли, скільки камер
автофіксації планують...

В МВС розповіли, скільки камер автофіксації планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:49

В МВС розповіли, скільки камер автофіксації планують...

Пропонуємо до обговорення:
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів в інтерв'ю РБК-Україна про встановлення камер контролю швидкості та розподіл отриманих від них коштів.

Дивися повний текст В МВС розповіли, скільки камер автофіксації планують встановити на українських дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:49

Ще б правила і знаки нормально підігнали під цю ярмарку штафів.
fin81
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Модератори: Ірина_, Модератор

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