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В МВС розповіли, скільки камер автофіксації планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 08:49
Пропонуємо до обговорення:
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів в інтерв'ю РБК-Україна про встановлення камер контролю швидкості та розподіл отриманих від них коштів.
Дивися повний текст В МВС розповіли, скільки камер автофіксації планують встановити на українських дорогах
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R2
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Додано: Вів 12 жов, 2021 08:49
Ще б правила і знаки нормально підігнали під цю ярмарку штафів.
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fin81
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:50
Поставят столько камер сколько не хватает денег в бюджете)так что опутают все дороги раз поступления от штрафов уже 500 млн,все камеры давно уже окупились и дело поставлено на конвейер
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