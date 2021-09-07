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Продавали долари преміум-якості:
СБУ затримала групу...

Продавали долари преміум-якості: СБУ затримала групу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:46

Продавали долари преміум-якості: СБУ затримала групу...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила угруповання, яке займалося збутом фальшивих валют. Зловмисники продавали високоякісні 100-доларові підробки за пів ціни.

Дивися повний текст Продавали долари преміум-якості: СБУ затримала групу фальшивомонетників.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:46

А скільки під матрацами такого добра чекає на кризу, щоб потратитись)).
fin81
 
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