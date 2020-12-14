|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:47
Господар Вельзевула написав: Хомякоид написав:
Щось ніхто з форумних в Києві окрім гостинки за 30 тис. з 22 року нічого не купив.
Або за кордоном або ЗУ
Ну потому тут серьезных людей и нет. Максимум я слышал лям зела у Бетона и 10 лямов гривен у какого-то сурового деда с Львова.
А ведь "если на улицах льется кровь-время покупать",не так ли?
Для статистики- в Днепре была куплена хата , ставшая с ремонтом двестиписят. Куплена моим другом,если шо.В мае 2025.Для себя.
Правда потом рядом в соседнюю новостройку,не менее пафосную втелющилась ракета,там где погибла пара, ну что ему за 40 было,а ей 22.
Но то мало волнует суровых днепрян.
Это я к тому, что форум не является релевантным источником для информации и анализа, вследствие ограниченной и специфической аудитории.
Ну більшість не стане публікувати цифри своїх статків, Будівельник і Долярчик то виключення.
Але навіть у того ж Ейрмакса прєлєсть з ремонтом мала б вже за 10 лямів грн перевалити давно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36632
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 8245 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:50
Мабуть таки довбо'б , шо не поїхав у Італію, Сан бенедетто.....
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3944
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:54
Vadim_ написав:
Мабуть таки довбо'б ..
Можливо. Але Італія тут ні до чого
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16467
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2494 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Суб 27 вер, 2025 23:27
По какому праву какое-то днепропетровское чучело пишет что "тут серьёзных людей нет", подразумевая что они могут быть только в его синагоге?
Попахивает оголтелым расизмом
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4328
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 вер, 2025 23:39
fox767676 написав:
По какому праву какое-то днепропетровское чучело пишет что "тут серьёзных людей нет", подразумевая что они могут быть только в его синагоге?
Попахивает оголтелым расизмом
Чет ты брат, вообще рамсы попутал.
Ежели ты изволил меня "днепропетровским чучелом" назвать, то будь любезен исправь на "днепровское", згидно официальному найменуванню миста.
Привет,кстати.
Сообщение твое видел, не успел ответить, как ты уже с хейтом вылез.
Нормально я. Даже хорошо. Но в этой теме -не по теме об этом писать. Ибо флуд.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 818
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 вер, 2025 00:16
rjkz написав: Господар Вельзевула написав:
Мне вот кстати интересно.А ежели Польша депортирует украинца за что-нибудь,а у него там недвига- то как быть? В жизни всякое бывает.
Удаленно продавать за копийки? Если там въезд лет на 10 запретили.
Надежнее у нас покупать. Гражданства точно не лишат и не депортируют.
В США есть граждане и гринкардхолдеры - это постоянные резиденты.
Есть все остальные - туристы, нелегалы, держатели рабочих виз, просители ПУ, временно пребывающие по гуманитарным программам (например Ю4Ю и ТПС для украинцев).
Чем думают те нерезиденты, кто покупает недвигу и дорогие машины - хз.
Хотя могут лишить и гринкарты и даже гражданства (тех, кто натурализовался). И депортировать.
И поставить бан на въезд.
Сначала будет недвига стоять и накапливать долги, потом ее продадут с аукциона за долги.
Резидентство, гражданство и депортация никак не влияет на право собственности.
Никто не мешает продавать
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5514
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 435 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 28 вер, 2025 00:55
Так, я в курсі.
Але яке більш безпечне місце в Україні?
Й це прилітало місяць тому, й всі про це пам"ятають.
Ви можете згадати скількі за цей місяць прилитіло, наприклад, по Києву?
Все й не згадаєте?
Запит на безпеку - найдважливий в сенсі локації.
Нічого не коштує дорожче.
А ні "приватна річка" а ні "пуповість".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17792
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8704 раз.
- Подякували: 5496 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
5
7
Додано: Нед 28 вер, 2025 01:06
Хомякоид написав:
Не прогадали.
Навіть після закінчення цього пи** думаю буде попит.
Щось ніхто з форумних в Києві окрім гостинки за 30 тис. з 22 року нічого не купив.
Або за кордоном або ЗУ
У мене зірвалася іпотечна угода на Куренівці у лютому 2022, буквально на наступний тиждень була призначена, вже іпотеку Укргаз погодив. Але спробую ще в іпотеку ще пограти цієї зими в Києві, якщо дадуть. Колись вгадав у 2012р. перед девалом 2014р, мені здається і зараз дуже довго курс утримують на місці.
П.с. Дійсно, крайній хто купляв для себе в Києві з форуму - це ще Сержик був. Бетон ще купляє/продає багато, але це бізнес. Навіть Флаймен припинив своє оточення у дупах біля майбутніх шрт приватного сектору
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 799
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 28 вер, 2025 01:32
rjkz написав:
Так, я в курсі.
Але яке більш безпечне місце в Україні?
Й це прилітало місяць тому, й всі про це пам"ятають.
Ви можете згадати скількі за цей місяць прилитіло, наприклад, по Києву?
Все й не згадаєте?
Запит на безпеку - найдважливий в сенсі локації.
Нічого не коштує дорожче.
А ні "приватна річка" а ні "пуповість".
Ну крім безпеки я ще для себе додав в аналіз фактор міграції компаній на Закарпаття.Тобто співробітникам десь треба жити. Розглядав Ужгород, де зараз Фокс, бо розбудувався за останні 3 роки дуже сильно. Але він знаходиться на окраїні області. А Мукачево лише на 25% менше від Ужгорода, знаходиться близько до центру області, що багатьом може бути зручнішим, при цьому новобудов там в разів 5 менше. Тож попит мав би бути
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 799
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25336
|17207329
|
|
|1380
|6707803
|
|
|3
|74452
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|