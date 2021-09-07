Служба безпеки України викрила угруповання, яке займалося збутом фальшивих валют. Зловмисники продавали високоякісні 100-доларові підробки за пів ціни.
Дивися повний текст Продавали долари преміум-якості: СБУ затримала групу фальшивомонетників.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 15:46
Продавали долари преміум-якості: СБУ затримала групу...
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Дивися повний текст Продавали долари преміум-якості: СБУ затримала групу фальшивомонетників.
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:46
А скільки під матрацами такого добра чекає на кризу, щоб потратитись)).
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