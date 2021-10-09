З початку року вклади населення в банках зросли на 1% з 674,718 млрд гривень
Дивися повний текст Українці збільшили вклади в банках: як змінились відсотки за депозитами.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 17:13
Українці збільшили вклади в банках: як змінились...
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Дивися повний текст Українці збільшили вклади в банках: як змінились відсотки за депозитами.
Додано: Вів 12 жов, 2021 17:14
С такими процентами и дожить не охота. Ставки по кредитам не упали, продукты в цене выросли, коммуналка растет, газ растет. А тут на тебе 11% ходовых и смотри не удавись
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