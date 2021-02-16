МОЗ роз’яснив, які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21 жовтня.
Дивися повний текст Які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21 жовтня (інфографіка).
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Додано: Сер 13 жов, 2021 17:57
Які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21 жовтня (інфографіка).
Додано: Сер 13 жов, 2021 17:57
Норми будуть застосовуватись:
автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.
Норми не будуть застосовуватись:
до міських та внутрішньообласних перевезень та неповнолітніх.
Рука-лицо. Совсем плохой стал.
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