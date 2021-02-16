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Які документи необхідні для
поїздок між регіонами з 21...

Які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 17:57

Які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21...

Пропонуємо до обговорення:
МОЗ роз’яснив, які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21 жовтня.

Дивися повний текст Які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21 жовтня (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 17:57

Норми будуть застосовуватись:
автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.
Норми не будуть застосовуватись:
до міських та внутрішньообласних перевезень та неповнолітніх.
Рука-лицо. Совсем плохой стал.
https://www.youtube.com/watch?v=0kBrYcYxIxc
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:32

Все области как минимум жёлтые.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 00:39

Вопиющее нарушение прав человека.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 04:20

Re: Які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21..

Прямо инструкция "как угробить собственную экономику" путём ковид-удушения.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:18

  eduard_k написав:Вопиющее нарушение прав человека.

1. Изучите как поступила Австралия. По сравнению с их законом (в действии) о биологической опасности - это просто детские шалости.

2. В чём именно заключается нарушение?
Если бы речь шла о том, что в транспорт со здоровыми людьми будут допускаться (без проверки, которую ВОЗМОЖНО провести) зараженные какой-нибудь бубонной чумой или чем-то подобным крайне опасным - вы бы совсем по-другому запели.

К тому же когда власти Китая пытались предотвратить распространение коронавируса по планете полностью изолировав Ухань от всего человечества - что-то не припоминаю я о митингах о нарушениях прав человека в отношении тех людей, кто оказался на изолированной территории. Ни единого не припоминаю. Всё человечество устраивала их "жертва" во имя "здоровья и безопасности" остальных.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 17:11

  Grover написав:К тому же когда власти Китая пытались предотвратить распространение коронавируса по планете полностью изолировав Ухань от всего человечества - что-то не припоминаю я о митингах о нарушениях прав человека в отношении тех людей, кто оказался на изолированной территории. Ни единого не припоминаю. Всё человечество устраивала их "жертва" во имя "здоровья и безопасности" остальных.


есть долги по коммуналке, но есть и полная вакцинация

остановят?
cohan
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