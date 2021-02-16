МОЗ роз’яснив, які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21 жовтня.
Дивися повний текст Які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21 жовтня (інфографіка).
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Додано: Сер 13 жов, 2021 17:57
Які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21 жовтня (інфографіка).
Додано: Сер 13 жов, 2021 17:57
Норми будуть застосовуватись:
автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.
Норми не будуть застосовуватись:
до міських та внутрішньообласних перевезень та неповнолітніх.
Рука-лицо. Совсем плохой стал.
Додано: Чет 14 жов, 2021 04:20
Re: Які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21..
Прямо инструкция "как угробить собственную экономику" путём ковид-удушения.
Додано: Чет 14 жов, 2021 16:18
1. Изучите как поступила Австралия. По сравнению с их законом (в действии) о биологической опасности - это просто детские шалости.
2. В чём именно заключается нарушение?
Если бы речь шла о том, что в транспорт со здоровыми людьми будут допускаться (без проверки, которую ВОЗМОЖНО провести) зараженные какой-нибудь бубонной чумой или чем-то подобным крайне опасным - вы бы совсем по-другому запели.
К тому же когда власти Китая пытались предотвратить распространение коронавируса по планете полностью изолировав Ухань от всего человечества - что-то не припоминаю я о митингах о нарушениях прав человека в отношении тех людей, кто оказался на изолированной территории. Ни единого не припоминаю. Всё человечество устраивала их "жертва" во имя "здоровья и безопасности" остальных.
Додано: Чет 14 жов, 2021 17:11
есть долги по коммуналке, но есть и полная вакцинация
остановят?
Додано: П'ят 15 жов, 2021 00:39
Re: Які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21..
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