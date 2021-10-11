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Добровільна податкова амністія: українці задекларували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 жов, 2021 19:59
Пропонуємо до обговорення:
В рамках податкової амністії за станом на 12 жовтня задекларовано 90,5 мільйона гривень, платежі в бюджет склали 4,5 мільйона гривень.
Дивися повний текст Добровільна податкова амністія: українці задекларували майже 100 мільйонів
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R2
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Додано: Сер 13 жов, 2021 19:59
как и ожидалось, компания провалилась
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vodichka_matic
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:10
vodichka_matic написав:
как и ожидалось, компания провалилась
бухи еще не разобрались, даже не во всех банках счета эти есть
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cohan
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