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Як правильно подати
дані про бенефіціарів

Як правильно подати дані про бенефіціарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:23

Як правильно подати дані про бенефіціарів

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розповідає, кому та які документи про бенефіціарів потрібно подавати, аби не отримати штраф.

Дивися повний текст Як правильно подати дані про бенефіціарів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:23

Портал, который заботится о предпринимателях мог бы сделать пошаговую инструкцию как это сделать и приложить ссылки на формы, которые нужно заполнить ( тогда это была бы помощь). Весь идиотизм данного закона заключается в том, что это нужно делать ежегодно ЗАЧЕМ???? Почему бы не делать это только при изменениях, как написано в законе
chitatel
 
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