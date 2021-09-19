Компанія Nokia представила недорогий смартфон з підтримкою мереж 5G – Nokia G300.
Дивися повний текст Представлений бюджетний Nokia G300 5G за 200 дол. (фото).
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:02
Представлений бюджетний Nokia G300 5G за 200 дол. (фото)
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Дивися повний текст Представлений бюджетний Nokia G300 5G за 200 дол. (фото).
Додано: Сер 13 жов, 2021 21:02
бюджетний для України - це смартфон за 60-70 доларів.... не ганьбіть нашу надпотужну економіку )
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