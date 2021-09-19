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Представлений бюджетний Nokia
G300 5G за 200 дол. (фото)

Представлений бюджетний Nokia G300 5G за 200 дол. (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:02

Представлений бюджетний Nokia G300 5G за 200 дол. (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nokia представила недорогий смартфон з підтримкою мереж 5G – Nokia G300.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:02

бюджетний для України - це смартфон за 60-70 доларів.... не ганьбіть нашу надпотужну економіку )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:50

Tamagoch, а где тут про Украину? Он бюджетный в ассортименте Nokia.
moveton
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