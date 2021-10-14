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В Україні почали зупиняти
водіїв, які мають борги з...

В Україні почали зупиняти водіїв, які мають борги з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 21:34

останавливают и што дальше?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:51

  summacut написав:
  Grover написав:1. Алименты платятся не бывшим, а РЕБЕНКУ.


Верно. Особо мнительным можно заключать брачный договор, в котором четко прописывать кто, кому, когда и сколько.

Если условия брачного договора ограничивают какие-то права одного из супругов, которые прописаны в каком-либо законе, то такие пункты договора признаются в суде ничтожными. Это Вам скажет любой первокурсник юридического ВУЗа. Именно по-этому у нас не популярны брачные договора.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:58

Re: В Україні почали зупиняти водіїв, які мають борги з...

  Grover написав:1. Алименты платятся не бывшим, а РЕБЕНКУ.

Вы не правы. Как правило, на период декретного отпуска, т.е. 3 года после рождения ребёнка, алименты назначаются и на маму тоже. Обычно 25% ЗП отца идёт на ребёнка до 18-ти лет и ещё 25% - на мать. Некоторые "яжмать" умудряются имёть 3-4 детей в 35 лет и при этом прыгать из одного декрета в другой, не отработав в своей жизни ни одного дня. Кстати, это время идёт им в рабочий стаж, т.е. пенсия у них тоже будет. :)
LutsMan
 
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  #<12
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