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Подарунок на повноліття:
особливості відкриття депозиту...

Подарунок на повноліття: особливості відкриття депозиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:50

Подарунок на повноліття: особливості відкриття депозиту...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви хочете накопичити кошти в банку для дітей або онуків чи подарувати кошти родичам або друзям не у конверті, а у вигляді банківського вкладу, можна скористатися такою послугою як відкриття вкладу на користь третьої особи.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:50

И кому оно интересно?
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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