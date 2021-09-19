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Подарунок на повноліття: особливості відкриття депозиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви хочете накопичити кошти в банку для дітей або онуків чи подарувати кошти родичам або друзям не у конверті, а у вигляді банківського вкладу, можна скористатися такою послугою як відкриття вкладу на користь третьої особи.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:50
И кому оно интересно?
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Ірина_, Модератор
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