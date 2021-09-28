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"Нафтогаз" моделює різні сценарії проходження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 жов, 2021 08:01
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" моделює різні сценарії проходження опалювального сезону 2021/2022 років.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" моделює різні сценарії проходження опалювального сезону - Вітренко
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Додано: Суб 16 жов, 2021 08:01
очередной зашквар зелени приближается!
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