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Finance.ua: Як зменшити
вартість ЖКГ, якщо ви не...

Finance.ua: Як зменшити вартість ЖКГ, якщо ви не...
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:56

moveton
А... Добре. Ще почитаю. Бо я шукав слово "газ".
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:51

  Bobua написав:Якщо у кожній квартирі власний газ.котел -- то загальнобудинкового тепло.лічильника не буде...


Речь о домах с ЦО, в которых отдельные квартиры установили автономку. Хотя и в домах, в которых котлы установены во всех квартирах, проблема тоже есть, физика то везде одинаковая.

  Bobua написав:А ще не забувайте, що нічний тариф електрики (1.68/2, чи й 1.68*40%) вигідніший, аніж газ (~1грв/кВт*год).

Чтобы использовать коэффициент 0,4, нужно иметь соответствующий теплонакопитель и троекратную мощность как отопительного прибора, так и подводимую. Да и про коэффициент 1,5 в "пик" Вы скромно умолчали.

  Bobua написав:То що, рахувати всі види енергії по кожній квартирі?

Зачем по всем видам энергии? Отопление по документам или ЦО, или газовое, или электро. Вот по нему и считать.
summacut
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