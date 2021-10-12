Finance.ua: Як зменшити вартість ЖКГ, якщо ви не...

moveton
А... Добре. Ще почитаю. Бо я шукав слово "газ".
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 19 жов, 2021 08:51
Речь о домах с ЦО, в которых отдельные квартиры установили автономку. Хотя и в домах, в которых котлы установены во всех квартирах, проблема тоже есть, физика то везде одинаковая.
Чтобы использовать коэффициент 0,4, нужно иметь соответствующий теплонакопитель и троекратную мощность как отопительного прибора, так и подводимую. Да и про коэффициент 1,5 в "пик" Вы скромно умолчали.
Зачем по всем видам энергии? Отопление по документам или ЦО, или газовое, или электро. Вот по нему и считать.
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