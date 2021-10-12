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Finance.ua: Як зменшити
вартість ЖКГ, якщо ви не...

Finance.ua: Як зменшити вартість ЖКГ, якщо ви не...
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:56

moveton
А... Добре. Ще почитаю. Бо я шукав слово "газ".
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:51

  Bobua написав:Якщо у кожній квартирі власний газ.котел -- то загальнобудинкового тепло.лічильника не буде...


Речь о домах с ЦО, в которых отдельные квартиры установили автономку. Хотя и в домах, в которых котлы установены во всех квартирах, проблема тоже есть, физика то везде одинаковая.

  Bobua написав:А ще не забувайте, що нічний тариф електрики (1.68/2, чи й 1.68*40%) вигідніший, аніж газ (~1грв/кВт*год).

Чтобы использовать коэффициент 0,4, нужно иметь соответствующий теплонакопитель и троекратную мощность как отопительного прибора, так и подводимую. Да и про коэффициент 1,5 в "пик" Вы скромно умолчали.

  Bobua написав:То що, рахувати всі види енергії по кожній квартирі?

Зачем по всем видам энергии? Отопление по документам или ЦО, или газовое, или электро. Вот по нему и считать.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:17

summacut

Ви сказали -- як беруть мало газу, то карати...
Я кажу, що можуть мало брати, бо вночі нагріли квартиру електрикою. Хоч вона і "неофіційна" опалювалка.


І мені таки незрозуміло, чому людина не має права робити у себе, напр., +10°.
От зима. Треба акліматизуватись. Бо на вулиці холодно.
Якщо сусіди хочуть +22° -- це їхнє право. Але якщо їх турбують перетоки, то можуть же ж утеплювати у себе стіни, стелі, підлоги...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:28

summacut

Про коеф. 1.5 я знаю.
Думаю, поки не пустять в новобуді на двозонність чи тризоність -- варто буде насолоджуватись електротеплом зранку й увечері. У пікові години (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00). Коли у тризонному тарифі коеф.=1,5. А в однозонному=1. Тоді ще й грітиме думка, що маю півторакратну "знижку". :) І, можливо, це таки заохотить обленерго дати змогу перейти на зонний облік. Хоча, мабуть, бажано аби побільше "однозонних" людей із сучасними лічильниками вломило їм такого пікового навантаження. Аби розворушити від сонливості. Навіяної, вочевидь, надмірною близкістю до енергії й тепла...

Бо подачу газу (~9кВт*год/м³ = < 1₴/кВт*год) відкладають вже аж на грудень. А електрикою без нічного тарифу -- трохи дорогувато буде. Хоча... не так щоб і дуже. От, централізоване опалення ще з січня в Україні підняли до ~1800₴/Гкал, що рівне 1800₴/1163 = 1.55₴/кВт*год -- а це майже добиралось до ціни електрики (1.68₴/кВт*год). І неясно чи ті 1.55кВт*год таки доходити повністю до квартири від лічильника у підвалі... А тут -- грійся напряму від ІЧ обігрівача, і ніяких втрат на зайве опалення. :)

Але +20° за таку ціну -- це ж нецікаво...
Bobua
 
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  #<12
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