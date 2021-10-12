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Драматичний сценарій JPMorgan:
скільки буде коштувати...

Драматичний сценарій JPMorgan: скільки буде коштувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 07:47

Драматичний сценарій JPMorgan: скільки буде коштувати...

Пропонуємо до обговорення:
На фоні зростання вартості на енергоносії також виникають побоювання щодо відновлення економіки США.

Дивися повний текст Драматичний сценарій JPMorgan: скільки буде коштувати нафта у 2025 році.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 07:47

JPMorgan обнародовал наиболее драматичный сценарий --- загон оленей в мировом масштабе)). А вот цена на уран и топливо к АЭС почти не растет))..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 07:52

  Джон написав:А вот цена на уран и топливо к АЭС почти не растет))..

Бензином, солярой, мазутом, углём пользуются все - даже самые маргинальные страны в жопе мира. Атомная энергетика - удел развитых стран. Тысячи раз мутировавший вариант выменять золото на бусы. Очередной картельный заговор, чем больше будет альтернативных источников энергии тем меньше таких будет финтов ушами.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 07:55

Re: Драматичний сценарій JPMorgan: скільки буде коштувати...

  alex_dvornichenko написав:Атомная энергетика - удел развитых стран
так и промішленное потребление єнергии тоже удел развитіх стран... ясно что ДР Конго или там Зимбабве АЄС не нужна)..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:31

  Джон написав:
  alex_dvornichenko написав:Атомная энергетика - удел развитых стран
так и промішленное потребление єнергии тоже удел развитіх стран... ясно что ДР Конго или там Зимбабве АЄС не нужна)..

Ну...прошли те времена, когда из электроприборов в семье был телевизор и 3 лампочки. Щас бытовое потребление такое, что легко загрузит АЭС, да и электромобили понемногу, но входят в жизнь.
alex_dvornichenko
 
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