На фоні зростання вартості на енергоносії також виникають побоювання щодо відновлення економіки США.
Дивися повний текст Драматичний сценарій JPMorgan: скільки буде коштувати нафта у 2025 році.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 07:47
Драматичний сценарій JPMorgan: скільки буде коштувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Драматичний сценарій JPMorgan: скільки буде коштувати нафта у 2025 році.
Додано: Пон 18 жов, 2021 07:47
JPMorgan обнародовал наиболее драматичный сценарий --- загон оленей в мировом масштабе)). А вот цена на уран и топливо к АЭС почти не растет))..
Додано: Пон 18 жов, 2021 07:52
Бензином, солярой, мазутом, углём пользуются все - даже самые маргинальные страны в жопе мира. Атомная энергетика - удел развитых стран. Тысячи раз мутировавший вариант выменять золото на бусы. Очередной картельный заговор, чем больше будет альтернативных источников энергии тем меньше таких будет финтов ушами.
Додано: Пон 18 жов, 2021 07:55
Re: Драматичний сценарій JPMorgan: скільки буде коштувати...
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:31
Ну...прошли те времена, когда из электроприборов в семье был телевизор и 3 лампочки. Щас бытовое потребление такое, что легко загрузит АЭС, да и электромобили понемногу, но входят в жизнь.
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