|
|
|
Драматичний сценарій JPMorgan: скільки буде коштувати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 жов, 2021 11:48
moveton написав: alex_dvornichenko написав:
Ну...прошли те времена, когда из электроприборов в семье был телевизор и 3 лампочки.
Согласен. Телевизор нынче не нужен, заменён на планшет или смартфон с мизерным энергопотреблением. Лампочки диодные. Импортный холодильник кушает заметно меньше, чем советский (а советская семья без холодильника, но с телевизором - это в какие времена было?). Потребление электричества куда экономнее стало
Ага. Именно поэтому, что телевизор не нужен- он у многих появился не только в комнате, но и на кухне)) Бойлеры, стиралка, кофеварки, электрочайники, теплые полы- потребление выросло и сильно
-
SMOKE
-
-
- Повідомлень: 4153
- З нами з: 06.02.09
- Подякував: 780 раз.
- Подякували: 1684 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 11:52
moveton написав:
А кондёры - это уже баловство. Не настолько климат за 50 лет потеплел.
И 50 лет назад кондерами пользовались бы, будь возможность.
Плюс кондеры и для отопления используют. И то, что сейчас кондеры массово стоят везде, включая хрущи, говорит о их востребованности.
А еще из потребителей э/э почему=тог забыли про элеткроплиты (все новые высотки), бойлеры, теплые полы - на их фоне и телеки и холодильник и игровые компы - как зарядка для телефона
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30178
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1286 раз.
- Подякували: 7272 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 18 жов, 2021 11:54
_hunter написав:
Как и ГВП: деды в реке мылись -- чем мы хуже...
ЦО нужно пользоваться. Оно, говорят, эффективнее, чем собственный электробойлер. Хотя, почему-то, по ценам этого не скажешь
_hunter написав:
Как теплая пища -- разогревать? в микроволновке/электродуховке???
Мне газовой плиты до сих пор хватает. В высотках хуже, конечно. С другой стороны, высотки были и при СССР, а микроволновки и индукционные плиты более энергоэффективны, чем классическая электроплита со спиралью...
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1272
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 12:11
moveton написав: _hunter написав:
Как и ГВП: деды в реке мылись -- чем мы хуже...
ЦО нужно пользоваться. Оно, говорят, эффективнее, чем собственный электробойлер. Хотя, почему-то, по ценам этого не скажешь
_hunter написав:
Как теплая пища -- разогревать? в микроволновке/электродуховке???
Мне газовой плиты до сих пор хватает. В высотках хуже, конечно. С другой стороны, высотки были и при СССР, а микроволновки и индукционные плиты более энергоэффективны, чем классическая электроплита со спиралью...
Как Центральное Отопление относится к Горячей воде???
Ага, были. Но даже на сегодня хрущи (5 этажей которые) -- занимают где-то под 80% всего жилого фонда...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5170
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 12:17
_hunter написав:
Как Центральное Отопление относится к Горячей воде???
Тем, что и для того и для другого греют воду в одной котельной?
_hunter написав:
Ага, были. Но даже на сегодня хрущи (5 этажей которые) -- занимают где-то под 80% всего жилого фонда...
Т.е. у подавляющего большинства всё ещё есть газовая плита?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1272
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 12:21
moveton написав: _hunter написав:
Как Центральное Отопление относится к Горячей воде???
Тем, что и для того и для другого греют воду в одной котельной?
_hunter написав:
Ага, были. Но даже на сегодня хрущи (5 этажей которые) -- занимают где-то под 80% всего жилого фонда...
Т.е. у подавляющего большинства всё ещё есть газовая плита?
Зачем летом греть воду для отопления???
Ну, как бы да. Но появились прежде отсутсвующие микроволновки/электродуховки/электрочайники.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5170
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 12:25
Телевизоры, микроволновки...
Не туда вы все смотрите. Главный расточитель энергоресурсов - автотранспорт.
Просто посмотрите, что в час пик творится, сколько этих сраковозок, сколько людей в салоне каждой. По статистике легковой автомобиль зачастую перевозит 1.5 человека. То есть авто весом 1-2 тонны большинство времени возит лишь 1/10 своего веса.
Выход - ограничение использования легкового транспорта в больших городах, платные парковки... и одновременно - развитие общественного транспорта, вело инфраструктуры, поощрение индивидуального мини электротранспорта.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 2447
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|