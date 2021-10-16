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Дивися повний текст Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 08:33
Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати.
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:33
Кто может поделится секретом, как за эти деньги люди снимают квартиру, платят за коммуналку, содержат машину, покупают новые телефоны, шмотки и еще мало того что на поесть, а на кабаки остается.
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:54
ssnet
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Еда - 2-3 тыс.грн на человека
Коммуналка - 3-5 тыс.грн
С 25 тысяч останется 17 тыс.грн или 640 долларов в месяц на одежду, бензин, интернет и развлечения. Если не хватает, то пора прекращать сорить деньгами. У пенсионеров на всё бюджет 2 тыс.грн.
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:02
ну....я бы всё таки поднял до 5-6 включая бытовую химию и всякие бытовые мелочи, за 2-3 такая себе еда...
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 18 жов, 2021 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:45
25 - это, как я понимаю, до вычета налогов. То есть ещё 4875 грн на налоги с 25 тыс будет
Додано: Пон 18 жов, 2021 11:59
2т это только макароны с по акции курицей есть ? Это если считается топ зарплата , то человек должен себе позволить бизнес ланч на обед, а это 150 гр. умножаем на 20 и получаем только на обеды в рабочие дни 3000грн.
И наверно свадьбы, дни рождения, болезни, какие-то курсы, путешествия ни когда не случаются. Это если не говорить про детей. Ну и нормальные люди еще и откладывают или инвестируют деньги на "черный день".
Додано: Пон 18 жов, 2021 12:01
Додано: Пон 18 жов, 2021 13:02
Сколько украинцев получают больше 25 тысяч гривен зарплаты
9.1%
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