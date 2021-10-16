Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати
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Квартира в доме советских времен 60 кв.м кушает 3 тыс. на центральное отопление (от которого невозможно отказаться или прикрутить) и 1-2 тыс на электричество, воду и квартплату. Явно не пентхаус и кур в ней держать негде.
Если хотите кур держать, то для этого нужен частный дом или ферма где-то за городом. Иначе весь профит кур усрете на оплату центрального отопления, как уже упоминал Faceless выше.
Faceless написав:Так и запишем, бизнес-ланч за 150 грн - это для людей с ЗП от 150 000 грн.
получается, что так. Возможно 150 тыс - это уже перебор, но где-то от 50 тыс.грн уже можно выкидывать 150 грн в день на ланчи. В этом вопросе каждый сам решает сколько денег просрать, а сколько потратить на чтото другое.
Никто не заставляет отказываться от бизнес-ланчей при зарплате 25 тыс. Но это уже сиюминутная прихоть, а не насущная необходимость.
akido написав:Якщо дістатися до калькулятора, можна зрозуміти, що статистика сфальсифікована. Середня зарплата 14345 ніяк не може бути отримана з даних, на яких вона начебто побудована.
Навіть якщо брати що в зазначених діапазонах верхню межу (тобто 7.000 замість "від 6 тис. до 7 тис. грн") показник 14345 грн вийде якщо 9.1% багатіїв отримують в середньому не "понад 25 тис. грн", а "понад 45 тис. грн"
Тоесть Вы считаете что среди 10% зарабатывающих более 25 тыс никто не может более 45 тыс зарабатывать и на этом основании делаете вывод что статистика сфальсифицирована?
Те-же чиновники, прокуроры, судьи и прочие бюджетники имеют зарплаты более 100 тыс. Например глава Укрпошты имеет 836000 грн только зарплаты, не считая премии и прочие бонусы.
А есть еще много людей, которые не кормятся из бюджета, а честно своим трудом зарабатывают больше 45 тыс.