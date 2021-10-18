Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати

Додано: Пон 18 жов, 2021 19:06

ssnet написав: Ага... куры в пентхаусе Ага... куры в пентхаусе

Faceless написав: Так и запишем, бизнес-ланч за 150 грн - это для людей с ЗП от 150 000 грн. Так и запишем, бизнес-ланч за 150 грн - это для людей с ЗП от 150 000 грн.

akido написав: Якщо дістатися до калькулятора, можна зрозуміти, що статистика сфальсифікована. Середня зарплата 14345 ніяк не може бути отримана з даних, на яких вона начебто побудована.



Навіть якщо брати що в зазначених діапазонах верхню межу (тобто 7.000 замість "від 6 тис. до 7 тис. грн") показник 14345 грн вийде якщо 9.1% багатіїв отримують в середньому не "понад 25 тис. грн", а "понад 45 тис. грн" Якщо дістатися до калькулятора, можна зрозуміти, що статистика сфальсифікована. Середня зарплата 14345 ніяк не може бути отримана з даних, на яких вона начебто побудована.Навіть якщо брати що в зазначених діапазонах верхню межу (тобто 7.000 замість "від 6 тис. до 7 тис. грн") показник 14345 грн вийде якщо 9.1% багатіїв отримують в середньому не "понад 25 тис. грн", а "понад 45 тис. грн"

Квартира советских времен в многоэтажке спального района кушает 3 тыс.грн на центральное отопление (от которого невозможно отказаться или прикрутить) и 1-2 тыс.грн на электричество, воду и квартплату. Явно не пентхаус и кур в ней держать негде.Если хотите кур держать, то для этого нужен частный дом или ферма где-то за городом. Иначе весь профит кур усрете на оплату центрального отопления, как уже упоминал Faceless выше.получается, что так. Возможно 150 тыс - это уже перебор, но где-то от 50 тыс.грн уже можно выкидывать 150 грн в день на ланчи. В этом вопросе каждый сам решает сколько денег просрать, а сколько потратить на чтото другое.Никто не заставляет отказываться от бизнес-ланчей при зарплате 25 тыс. Но это уже сиюминутная прихоть, а не насущная необходимость.Считаю, что нужно приучать себя вести аскетичный образ жизни и не вестись на сиюминутные позывы попить кофе за 70 грн или купить 14-ый айфон в кредит.Тоесть Вы считаете что среди 10% зарабатывающих более 25 тыс никто не может более 45 тыс зарабатывать и на этом основании делаете вывод что статистика сфальсифицирована?Те-же чиновники, прокуроры, судьи и прочие бюджетники имеют зарплаты более 100 тыс. Например глава Укрпошты имееттолько зарплаты, не считая премии и прочие бонусы.А есть еще много людей, которые не кормятся из бюджета, а честно своим трудом зарабатывают больше 45 тыс. Но опять-же нужно помнить, что большая зарплата требует много усилий и времени. Стоит ли выжимать себя до последней капли ради того чтобы каждый год менять айфон на новый и пить кофе в модной забегаловке - каждый решает сам.