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СOVID-сертифікати в «Дія»: які
проблеми можуть виникнути...

СOVID-сертифікати в «Дія»: які проблеми можуть виникнути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:34

  gretzky_vic написав:Faceless
Вот потому при оформлении загран паспорта есть дополнительное заявление на правильное написание фамилии, а не так как вам компьютер переведет. И тогда никакго геморроя с документами. Ну, а документ по ковиду это частный случай недолугой реализации.

Есть, но я там выше писал -- вот отменят эту процедуру -- и все :lol:
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