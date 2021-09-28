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Венеціанська комісія розгляне
закон про деолігархізацію...

Венеціанська комісія розгляне закон про деолігархізацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:02

Венеціанська комісія розгляне закон про деолігархізацію...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відправить на розгляд Венеціанської комісії проект закону про деолігархізацію, який буде підписано президентом.

Дивися повний текст Венеціанська комісія розгляне закон про деолігархізацію після його підписання - Зеленський.
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