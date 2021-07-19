Поліція перевірятиме сертифікати про вакцинацію від COVID-19 за QR-кодом.
Дивися повний текст Поліція перевірятиме у громадських місцях COVID-сертифікати за QR-кодом.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 14:18
Поліція перевірятиме у громадських місцях...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція перевірятиме у громадських місцях COVID-сертифікати за QR-кодом.
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:34
открываются новые возможности для коррупции- облавы и проверки в общественных местах,т.е.везде )))
Додано: Пон 18 жов, 2021 17:34
Згідно закону України про поліцію, поліція, і тим більше інше держслужбовці не мають права перевіряти інформацію про стан здоров'я громадян (така інформація є конфіденційною) і її можна вимагати лише за рішенням суду щодо конкретної особи, це перевищення службових повноважень. Треба знати свої права, і нема чого показувати ці сертифікати, навіть, якщо вони є без відповідного рішення суду. Рішення кабміну чи МОЗ не є законом. Громадянин України за законом України не зобов'язаний мати смартфон і дію, і також носити усілякі довідки-папірчики з собою. Такі перевірки 100% незаконні.
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