Поліція перевірятиме у громадських місцях...

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halyapet написав:Згідно закону України про поліцію, поліція, і тим більше інше держслужбовці не мають права перевіряти інформацію про стан здоров'я громадян (така інформація є конфіденційною) і її можна вимагати лише за рішенням суду щодо конкретної особи, це перевищення службових повноважень. Треба знати свої права, і нема чого показувати ці сертифікати, навіть, якщо вони є без відповідного рішення суду. Рішення кабміну чи МОЗ не є законом. Громадянин України за законом України не зобов'язаний мати смартфон і дію, і також носити усілякі довідки-папірчики з собою. Такі перевірки 100% незаконні.
А коли це сертифікат про вакцинацію став даними про стан здоров'я? Це ж не медична картка і не аналізи
Насправді це вважається даними про стан здоров'я. Цим пояснюють те, що в Дії він не з'являється автоматично, а користувач має скористуватися послугою, дати згоду і згенерувати сертифікат.
"Люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им будут привлекаться к ответственности за нарушение картинных условий" на данный момент - это невозможно выяснить. прививка делается в приватных условиях и на камеру это никто не снимает. так что при желании, всегда можно договориться.
bukerman написав:"Люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им будут привлекаться к ответственности за нарушение картинных условий" на данный момент - это невозможно выяснить. прививка делается в приватных условиях и на камеру это никто не снимает. так что при желании, всегда можно договориться.
Главное, чтоб потом как с тем клоуном не вышло -- который договорился, а потом (как жареный петух клюнул) начал бегать и требовать "повторный" курс вакцинации
bukerman написав:"Люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им будут привлекаться к ответственности за нарушение картинных условий" на данный момент - это невозможно выяснить. прививка делается в приватных условиях и на камеру это никто не снимает. так что при желании, всегда можно договориться.
В цьому задіяні як мінімум 2 медиків , а то і троє ... А це вже зовсім неконфіденційно ...
Генерал Колин Лютер Пауэлл, бывший госсекретарь США и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался этим утром в связи с осложнениями, спровоцированными COVID-19. Он был полностью вакцинирован.
Отставной генерал армии США умер в возрасте 84 лет от осложнений после перенесенного коронавируса
Вот тебе и две вакцинации...
И что это доказывать должно? То, что даже две дозы вакцины не дают 100% защиты от дельты те же израильтяне месяцы два уже твердят -- и колят третью... Ну и 84 года было дедушке -- понятно, что иммунитет уже "не торт".
Как утомили выходцы из клана Маклаудов и прочие бессмертные. Расскажите о правах тем, кто забил все ковидные отделения Харькова. Вроде, в Одессе тоже уже аншлаг.
Не менее глупо надеятся, что прививка от вируса 2019 года хоть как-то защитит от того вируса, который гуляет по миру в конце 2021. Это при том, что ни один производитель вакцины не заявил о её 100% эффективности даже против того старого вируса
А можете со всеми поделится вашим определением "хоть как-то" -- а то сильно похоже, что вы врете:
The results, published in a preprint on 19 August1, suggest that both vaccines are effective against Delta after two doses, but that the protection they offer wanes with time. The vaccine made by Pfizer in New York City and BioNTech in Mainz, Germany, was 92% effective at keeping people from developing a high viral load — a high concentration of the virus in their test samples — 14 days after the second dose. But the vaccine’s effectiveness fell to 90%, 85% and 78% after 30, 60 and 90 days, respectively.
_hunter написав:И что это доказывать должно? То, что даже две дозы вакцины не дают 100% защиты от дельты те же израильтяне месяцы два уже твердят -- и колят третью...
То, что это новый вирус со своими приколами. Так что вся эта уколизация до задницы.
Сам недавно переболел, жёсткая болячка. Походу ребенок из садика принёс. Подкосило резко и внезапно, буквально час-два от полностью здоров до постели с температурой 39... Ходить сил не было, даже лежать больно... После первых двух дней подумал, что похоже всё, конец... Только через две недели начало потихоньку отпускать.