Україна подала заявку на участь у сертифікації оператора енергетичного проєкту "Північний потік-2".
Дивися повний текст «Нафтогаз» подав заявку на участь у сертифікації оператора «Північного потоку-2».
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Додано: Пон 18 жов, 2021 19:00
«Нафтогаз» подав заявку на участь у сертифікації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» подав заявку на участь у сертифікації оператора «Північного потоку-2».
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