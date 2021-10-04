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«Нафтогаз» подав заявку на
участь у сертифікації...

«Нафтогаз» подав заявку на участь у сертифікації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:00

«Нафтогаз» подав заявку на участь у сертифікації...

Пропонуємо до обговорення:
Україна подала заявку на участь у сертифікації оператора енергетичного проєкту "Північний потік-2".

Дивися повний текст «Нафтогаз» подав заявку на участь у сертифікації оператора «Північного потоку-2».
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:00

Это цугцванг.
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