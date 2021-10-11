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«Первинка» готується до локдауну:
що буде зі здачею будинків

«Первинка» готується до локдауну: що буде зі здачею будинків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 22:07

«Первинка» готується до локдауну: що буде зі здачею будинків

Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз зробив голова Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта.

Дивися повний текст «Первинка» готується до локдауну: що буде зі здачею будинків.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 22:07

А при чому локдаун до будівництва?
Любу причину придумають для виправдання своїх хотєлок дорожая.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 01:17

  unicdima написав:А при чому локдаун до будівництва?
Любу причину придумають для виправдання своїх хотєлок дорожая.

Не знаю насчёт строительства самого дома, но вот докупить стройматериалы для продолжения ремонта в недавно сданном доме уже из за красной зоны становится не просто :cry: Дороже не становится, но имеет шансы тоже стать на паузу.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 06:10

Re: «Первинка» готується до локдауну: що буде зі здачею буди

Активность упала, т.к. цены за год Х2
Investor_K
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