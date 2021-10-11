Такий прогноз зробив голова Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта.
Дивися повний текст «Первинка» готується до локдауну: що буде зі здачею будинків.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 22:07
«Первинка» готується до локдауну: що буде зі здачею будинків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Первинка» готується до локдауну: що буде зі здачею будинків.
Додано: Пон 18 жов, 2021 22:07
А при чому локдаун до будівництва?
Любу причину придумають для виправдання своїх хотєлок дорожая.
Додано: Вів 19 жов, 2021 01:17
Не знаю насчёт строительства самого дома, но вот докупить стройматериалы для продолжения ремонта в недавно сданном доме уже из за красной зоны становится не просто Дороже не становится, но имеет шансы тоже стать на паузу.
Додано: Вів 19 жов, 2021 06:10
Re: «Первинка» готується до локдауну: що буде зі здачею буди
Активность упала, т.к. цены за год Х2
Додано: Вів 19 жов, 2021 07:03
Могу вас успокоить это не только в Киеве, сейчас нахожусь в областнои центре (300 км от Киева) однушки здесь от 12тыс а за 15 уже большой выбор даже в центре есть.
Активность нулевая. Но не из-за цен - люди массово выезжают, даже массовее чем в 90х .В огромном садике (который во дворе дома моего родителя) всего 5-6 детей (центр города, центрее садика нет), если кто то и покупает квартиру то мигранты из села и кому не хватило на Киев.
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