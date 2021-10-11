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«Первинка» готується до локдауну: що буде зі здачею будинків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 жов, 2021 01:51
Rainbow написав:
С такими ценами некуда спешить, какой смысл покупать то, что не поменяется в цене в ближайшие пару лет?! Так уж лучше готовое взять, а то и просядет во время шухера.
Так разогнали цену и рынок, что теперь вверх не идет, как не толкай.
А что означает слово шухер в данном случае?
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