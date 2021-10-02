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«Газпром» знову відмовився
бронювати додаткові транзитні...

«Газпром» знову відмовився бронювати додаткові транзитні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 23:01

«Газпром» знову відмовився бронювати додаткові транзитні...

Пропонуємо до обговорення:
"Газпром" знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну. За підсумками аукціонів 18 жовтня російський державний монополіст не став бронювати додатковий транзит на листопад.

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Аукцион?
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Может молоточком нужно махать энергичнее?
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Как можно вести бизнес с "агрессором" и жаловаться, что он что-то не взял дополнительно?
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