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«Газпром» знову відмовився бронювати додаткові транзитні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 жов, 2021 23:01
Пропонуємо до обговорення:
"Газпром" знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну. За підсумками аукціонів 18 жовтня російський державний монополіст не став бронювати додатковий транзит на листопад.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 23:02
Аукцион?
Транзит?
Может молоточком нужно махать энергичнее?
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Додано: Пон 18 жов, 2021 23:34
Как можно вести бизнес с "агрессором" и жаловаться, что он что-то не взял дополнительно?
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