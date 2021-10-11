Стрімке зростання цін на енергоносії в Євросоюзі може спричинити посилення бідності в Європі.
Дивися повний текст В ЄС занепокоєні посиленням бідності в Європі через ціни на енергоносії.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 07:00
В ЄС занепокоєні посиленням бідності в Європі через ціни...
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Дивися повний текст В ЄС занепокоєні посиленням бідності в Європі через ціни на енергоносії.
Додано: Вів 19 жов, 2021 07:00
Могут позволить обогревать свои дома. Меньше шляться по ресторанам просто станут и по кафешкам просиживать по несколько часов в сутки. Европейцы, не прибедняйтесь.
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