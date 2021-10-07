Міністерство економіки оприлюднило доопрацьований проєкт постанови щодо підвищення мінімальних відпускних цін на ряд алкогольних напоїв.
Дивися повний текст Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні відпускні ціни на алкоголь.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 10:40
Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні відпускні ціни на алкоголь.
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:57
ГлавнаяГлавная цель всех "подорожаний,увеличений,повышений" наполнение бюджета ничего более правительство не волнует здоровье,благосостояние своих граждан.Очень печально,что "фахівці" могут пополнять бюджет только таким способом на другие инструменты не хватает IQ.
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