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Мінекономіки повторно пропонує
підвищити мінімальні...

Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:40

Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки оприлюднило доопрацьований проєкт постанови щодо підвищення мінімальних відпускних цін на ряд алкогольних напоїв.

Дивися повний текст Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні відпускні ціни на алкоголь.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:57

ГлавнаяГлавная цель всех "подорожаний,увеличений,повышений" наполнение бюджета ничего более правительство не волнует здоровье,благосостояние своих граждан.Очень печально,что "фахівці" могут пополнять бюджет только таким способом на другие инструменты не хватает IQ.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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